Ein Tag Praktikant als Buchbinder : Ein Beruf mit jahrtausendealter Tradition

Unter der fachkundigen Anleitung der Restauratorin Ilonka Werner bringt RP-Redakteur Stefan Osorio-König Japanpapier auf einem Dokument aus dem 16. Jahrhundert an. So werden Risse im Papier fast unsichtbar wieder repariert. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Buchbinder und -restauratoren gibt es immer weniger, aber sie verbindet eines: Die Leidenschaft für ihr Metier.

Vor über 4000 Jahren schon schrieben die Ägypter auf Papyrusrollen. Vor 2000 Jahren fingen die Römer an, Pergament zu falten und mit einem Faden Seiten aneinander zu befestigen. Der Vorläufer des Buches war geboren. Und bis heute hat sich dieses Kulturgut gehalten und bewährt. „Das müssen die neuen digitalen Medien erst einmal noch schaffen, zweitausend Jahre lang der Menschheit ihren Dienst zu tun“, erklärt Ulrike Meysemeyer, Geschäftsführerin der Buchbinderei Mergemeier.

Das Buch hat sich über die Jahrhunderte immer wieder verändert. Eine der größten Revolutionen war sicherlich der Gutenberg‘sche Buchdruck. Und auch heute, in der Zeit großer Buchverlage, hat der Beruf des Buchbinders nichts von seinem Charme verloren, wie ich als Praktikant bei Mergemeier erfahren durfte.

Info Die Buchbindereien in Zahlen Betriebe Nur noch sieben Buchbindereien gibt es nach Angaben der Handwerkskammer noch in Düsseldorf. Vor 20 Jahren waren es noch elf. Das entspricht einem Rückgang um ein Drittel in zwei Jahrzehnten. Beschäftigte 2008 waren noch 156 Personen in Buchbindereien in Düsseldorf beschäftigt. Sechs Jahre später, 2016, waren es mit 81 nur noch etwa halb so viele.

„Es gibt viele Anlässe im Leben für ein besonderes Buch“, so Meysemeyer weiter. „Das kann die Geburt, die Taufe, die Hochzeit oder der 18. Geburtstag sein. Auch im digitalen Zeitalter ist es schön, etwas Greifbares zu haben.“ Die Buchbinderei Mergemeier fertigt aber auch Kondolenzbücher und Familienchroniken an. „Heute kann man die Familiengeschichte in großen Teilen von zu Hause aus recherchieren, zusammenfassen und ausdrucken. Aber die meisten Menschen wollen dann auch, dass das entsprechend gut gebunden wird und einen individuell gestalteten Umschlag bekommt.“

Auch Unternehmen lassen oftmals kleine Serien anfertigen, wie beispielsweise individuell gestaltete Speisekarten. Zu Beginn meines Praktikums komme ich in die Obhut von Paula Meyer, die im dritten Ausbildungsjahr zur Buchbinderin im Handwerk ist. Zusammen sollen wir den Umschlag einer Weinkarte fertigstellen. Diese ist, ganz thematisch, vollständig mit Kork ummantelt, was ihr ein weiches, angenehmes Gefühl beim Anfassen verleiht.

Um die Halterungen für die eigentliche Weinkarte zu befestigen, muss ich in jede Karte mit einer Maschine zwei Löcher stanzen. Das war noch einfach. Jetzt muss ich die Mechanik mit den Heftringen mit zwei Nieten befestigen. „Hier ist gutes Augenmaß gefragt, denn es gibt immer ein paar Millimeter Spiel“, erklärt mir Paula. Und die Mechanik muss schließlich genau parallel zum Rücken der Weinkarte verlaufen, sonst hängen die Seiten nachher schief. Ich justiere also nach, bis ich das Gefühl habe, dass es richtig ist. Auch Paula ist zufrieden.

„Jetzt muss du noch die Nieten mit einem Hammer und Metallstempel fest zusammenklopfen“, erklärt Paula. Ich hole zum ersten Schlag aus und der Hammer trifft den Stempel. „Nicht so zaghaft. Du kannst schon fester draufschlagen.“ Das mache ich und die erste Niete sitzt fest.

Die Buchbinderei Mergemeier ist jetzt in der dritten Generation. Gegründet wurde sie im Jahr 1946 von Heinz Mergemeier, später übergab er sie an seine Tochter Renate. 2009 kam dann Ulrike Meysemeyer in das Unternehmen, wo sie ihre Ausbildung gemacht hatte, zurück und übernahm die Geschäftsleitung. Gegenwärtig sind in dem Betrieb in der Luisenstraße neun Mitarbeiter beschäftigt, auch in der Restaurierung, Konservierung und Instandsetzung alter Bücher und Dokumente.

So geht mein Praktikum denn auch weiter mit der Restauratorin Ilonka Werner. „Wir haben viele Kunden, die Bücher mit einem hohen emotionalen Wert besitzen“, erklärt Werner. „Und die möchten, dass wir die Werke restaurieren.“ Aber auch viele Bibliotheken und Archive gehören zu den Kunden von Mergemeier, wenn es um Restaurierung geht. „Heutzutage arbeiten wir nur mit reversiblen Materialien. Das heißt jeder Arbeitsschritt muss wieder rückgängig gemacht werden können.“

Über diese letzte Information bin ich besonders froh, als ich mit einer gehörigen Portion Ehrfurcht vor einem Dokument aus dem 16. Jahrhundert sitze, dessen eingerissene Seiten ich kleben soll. Mit einem Pinsel trage ich vorsichtig einen Spezialkleister auf die faserige Abrisskante des Dokuments auf, unter dem ein Löschkarton für die Feuchtigkeit und ein Trennvlies liegen. Mit einem sogenannten Falzbein drücke ich die Stelle fest.

Dann kommt das hauchdünne, langfaserige Japanpapier zum Einsatz. Es wiegt gerade einmal zehn Gramm pro Quadratmeter. Ich reiße mir einen circa fünf Millimeter dicken und wenige Zentimeter langen Streifen des Japanpapiers ab, trage etwas Kleister auf, klebe es auf die vorher eingerissene Stelle des Dokuments. Mit dem Falzbein drücke ich es dann fest. Das Papier ist so hauchdünn, dass es mit dem Originaldokument zu verschmelzen scheint und man den vormaligen Riss nahezu nicht mehr erkennt.

Trotz der faszinierenden Bandbreite ist das Buchbinder-Handwerk eine Nische. Nur noch sieben Betriebe gibt es in Düsseldorf. „Einer hat erst vergangenes Jahr zugemacht“, erzählt Meysemeyer. „Aber wir sind ein gestalterisches Handwerk, in dem wir mit viel Leidenschaft arbeiten.“ Schließlich werden alle Produkte in Absprache mit den Kunden einzeln hergestellt. „Ein individuell angefertigtes Kondolenzbuch beispielsweise bekommt man bei uns für um die 100 Euro.“