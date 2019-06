Kontra Stadtstrand in Düsseldorf : Ein Stadtstrand ohne Sand ist bloß ein Stattstrand

Düsseldorf Ein Strand ist ein „flacher, sandiger oder kiesiger Rand eines Gewässers“. So steht es im Duden. Der Stadtstrand am Robert-Lehr-Ufer hat zwar einen wunderbaren Blick auf den Rhein und liegt direkt am Wasser, aber ansonsten hat er ziemlich wenig mit einem Strand gemein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Böse aufgeschrieben stehen ein paar Container, Sonnenliegen und -stühle zusammen mit Tischen und Sonnenschirmen auf einer Rheinwiese. „Fehlen nur noch Zelte, dann sieht es aus wie auf dem Campingplatz“, lautete ein Kommentar in dieser Woche bei Facebook, und falsch liegt der Verfasser damit nicht. Nur sind auf einem Campingplatz die Preise vermutlich niedriger. Ein halber Liter Bier kostet am Stadtstrand 4,50 Euro, die Pommes gibt es ab vier Euro, die Leihgebühr für einen großen Liegestuhl beträgt zehn Euro. Das sind Preise, wie man sie vielleicht aus dem Urlaub kennt, aber der vermittelt mit einem „richtigen“ Strand auch Urlaubsgefühle.