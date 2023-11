Besondere Tradition in Düsseldorf Ein Sessionsorden für den „Urvater“ des Hoppeditz

Der gemeinsame Zug zum Denkmal zeigte, dass die Düsseldorfer schon in Karnevalslaune waren. Besucher der Altstadt klatschten, winkten und schunkelten zur Musik, die in diesem Jahr von einem Bollerwagen kam. Laute Helau-Rufe verbreiteten Stimmung und häufig wurde das Handy gezückt, um die singende Hoppediz-Wache festzuhalten. „What is this?“, fragte eine Gruppe von Touristen und bat darum, ein Selfie mit den bunten Karnevalisten machen zu dürfen.