Neues Angebot am Bertha-von-Suttner-Platz Neuer Schließfachschrank soll Obdachlosen Sicherheit geben

Für solche Fälle gibt es vor dem Atrium am Bertha-von-Suttner-Platz nun ein Angebot, welches von der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ eingerichtet und von den Franzfreunden betreut wird. Ein geräumiger Schließfachschrank mit neun Fächern, der jederzeit für wohnungslose Menschen zugänglich ist, um ihre Sachen verstauen zu können. Becker ist der erste Interessent, der am Freitag von Franzfreunde-Geschäftsbereichsleiter Jürgen Plitt und den Streetworkern Stephanie Ferlings und Fabian Dicks einen Schlüssel für sein Fach erhielt. Dieses kann kostenlos genutzt werden, muss aber einmal pro Monat in der Notschlafstelle an der Harkortstraße bei den Streetworkern verlängert werden. Gebaut wurde der massive Stahlschrank von Häftlingen der JVA Castrop-Rauxel, das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat ihn finanziert.