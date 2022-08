Projekt in Düsseldorf : Ein Roboter hilft auf dem Spielfeld der Panther

Projekt in Düsseldorf

Düsseldorf Das Gerät nimmt Markierungen auf dem Stadionrasen des Düsseldorfer Football-Erstligisten vor. Der Verwaltungsrat muss einer Fest-Anschaffung noch zustimmen.

Dreieinhalb Stunden benötigt „Robbi“ für das Aufragen der Yardslinien und aller weiteren Markierungen. Lediglich eine einzige Aufsichtsperson ist nötig. „Und die kann es sich in einem Liegestuhl gemütlich machen“, behauptet Panther-Boss Willi Sauer. Denn das von der dänischen Firma Turf Tank entwickelte Gerät kreidet dank entsprechender Software vollkommen selbständig. Die Steuerung erfolgt über GPS. Eine am Spielfeldrand installierte mobile Empfangsstation, die von bis zu dreißig Satelliten Orientierungsdaten erhält, gibt alle notwendigen Informationen an den Roboter weiter.