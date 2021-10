Start-up von Düsseldorfer Absolvent : Ein Ring zum Bezahlen an der Kasse

Düsseldorf FOM-Absolvent Lukas Schmitz verkauft die sogenannten Bezahlringe über sein Start-up Pagopace. Sie müssen nicht wie ein Handy aufgeladen werden und sind sogar kratzfest und wasserdicht.

Wenn Lukas Schmitz an der Kasse bezahlen will, gibt es öfter überraschte Blicke. Denn der Absolvent der Düsseldorfer FOM-Hochschule zückt dann nicht EC- oder Kreditkarte oder sein Handy, sondern hält einen Ring an das Kartenlesegerät. „Die Menschen schauen mich dann verblüfft an, fragen, ob ich einen implantierten Chip in der Hand habe“, sagt der 28-Jährige und lacht. Den hat er nicht: Dafür aber einen Bezahlring, den er über sein Start-up Pagopace vertreibt.