Gesundheitsversorgung für Obdachlose in Düsseldorf „Die Verelendung auf der Straße wächst“

Christoph Gille ist Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule Düsseldorf. Er sagt: Der Kreis der Unversicherten verteile sich gleichmäßig auf drei Gruppen. Erstens: Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland. Zweitens: EU-Bürger ohne Anspruch auf Sozialleistungen – diese bekommen sie erst nach fünf Jahren in Deutschland oder Erwerbstätigkeit. Vielen gelingt das aber nicht, weil sie keinen Job finden oder nur schwarzgearbeitet haben. Drittens: Deutsche, denen die Krankenversicherung gekündigt wurde, etwa weil sie als Selbstständige privat versichert waren und ihre Beiträge nicht mehr zahlen konnten. Ziel müsse es sein, möglichst viele dieser Menschen wieder in eine Krankenversicherung und in die Regelversorgung zu bringen, sagt Gille.