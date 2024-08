Urlaub in Düsseldorf Ein Plädoyer fürs Daheimbleiben

Es sich in der eigenen Stadt nett zu machen, ist ziemlich einfach. Und es hat gegenüber dem Es-sich-anderswo-nett-machen einige Vorteile: Man kann im eigenen Bett schlafen und muss sich nicht über durchgelegene Matratzen in viel zu hellhörigen Unterkünften grämen. Man hat seine Freunde in der Nähe. Man muss sich weder im Schritttempo über die Autobahn quälen noch in viel zu enge Flugzeugsitze quetschen. Man tut etwas für die persönliche CO 2 -Bilanz. Vor allem aber weiß man in der eigenen Stadt genau, wo es schön ist.