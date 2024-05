„Wir sind sehr dankbar für eine erfüllte Zeit“ Ein Pfarrer-Ehepaar aus Düsseldorf nimmt Abschied

Info

Konzert Besonders Jörg Jerzembeck-Kuhlmann liegt eine Art Abschiedskonzert besonders am Herzen. Es geht um das Konzert mit der Berliner Sängerin Sarah Kaiser, die mit ihrer Band am Samstag, 8. Juni, im Paul-Gerhardt-Haus auftritt. Das Gastspiel von Sarah Kaiser gilt als Hommage an Paul Gerhardt. „Sie hat in ihrer einzigartigen Mischung aus Jazz, Soul und Gospel die ‚alten‘ Lieder von Paul Gerhardt musikalisch neu interpretiert. Sarah Kaiser sorgt mit eigenen Songs und groovig-gefühlvollen Arrangements bekannter Klassiker für einen unvergesslichen Abend“, sagt Jerzembeck-Kuhlmann.



Termin Los geht es am 8. Juni um 19 Uhr. Eintritt: 18 Euro. Vorbestellung unter Tel. 0211 501546 oder 0211 502291. Paul-Gerhard-Haus, Heerdter Landstraße 30.