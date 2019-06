Handel in Düsseldorf : Ein Paar Sneakers für 5000 Euro

Düsseldorf Der Jungunternehmer Philipp Kassel entwickelte ein neues Geschäftsmodell und stellt seine Ware jetzt auch bei Breuninger im Kö-Bogen zum Verkauf. Die Idee: Er kauft und verkauft limitierte Markenschuhe, die bei Sammlern begehrt sind.

(oks) Zwischen 350 und 5000 Euro kosten die Sneakers im Online-Shop von Philipp Kassel: Der Jungunternehmer hat sich auf limitierte Editionen von Sportschuhen spezialisiert. Jetzt stellt er seine Ware in einem sogenannten Pop-up-Store auch im Luxus-Kaufhaus Breuninger in Düsseldorf zum Verkauf, allerdings nur bis zum 15. Juni. „Wenn neue limitierte Sneakers in den Verkauf kommen, sind sie immer sofort vergriffen“, erklärt Philipp Kassel, der im Jahr 2017 mit seinem Online-Shop „7 Perplex“ an den Start ging.