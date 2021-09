Gastronomie in Düsseldorf : Dieser neue Lieferdienst will Lieferando Konkurrenz machen

Ein Fahrradkurier liefert Essen aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Gregor Fischer

Düsseldorf Seit Mittwoch ist ein neuer Lieferdienst in Düsseldorf unterwegs. Wir haben uns angeschaut, was die Firma aus Finnland anbietet – und was sie anders machen will als die Konkurrenz.