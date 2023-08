Kulturelle Institution Ein Netzwerk für Ukrainer in Düsseldorf

An Ideen mangelt es den Frauen jedenfalls nicht. „Wir planen ein Theaterstück sowohl mit deutschen als auch ukrainischen Künstlern“, erzählt Gadirova. Im Rahmen der anstehenden Invictus Games seien außerdem Aktionen zur Unterstützung der ukrainischen Mannschaft vorgesehen. Für Jugendliche soll es Kreativ-Workshops, etwa in Filmschnitt, oder Schauspielkurse geben. Ein besonderes Anliegen für Anastasia Gadirova ist es, für ihre Heimatstadt Mariupol, die besonders unter dem Krieg gelitten hat, eine Art symbolische Partnerstadt im Exil zu finden, möglichst in NRW.