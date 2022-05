Ein Budgetbeirat gibt Zuschüsse für Aktionen Frei : Nachbarschaftsfonds für Reisholz und Hassels

Düsseldorf In diesem und dem kommenden Jahr stehen jeweils für die beiden Düsseldorfer Stadtteile 6250 Euro bereit. Die können Vereine und Bürger für die Umsetzung einer Idee beantragen.

In Garath funktioniert der Verfügungsfonds prima. Bürger und Institutionen können Ideen einbringen, für deren Umsetzung sie finanzielle Unterstützung benötigen; ein Gestaltungsbeirat entscheidet über die Freigabe. Nun soll es bald etwas ähnliches für Hassels und Reisholz geben, eingebunden in das Rahmenkonzept „Zukunft Quartier Düsseldorf“. Dabei wurden zwölf Handlungsräume identifiziert, in denen Handlungsbedarf besteht. Dazu zählen auch die Stadtteile Hassels und Reisholz. Der Bereich habe in den vergangenen Jahren „erhebliche Aufmerksamkeit hinsichtlich städtebaulicher und infrastruktureller Anpassungen sowie soziostruktureller Herausforderungen erfahren“ und wurde deshalb als „Weiter dranbleiben“ eingestuft. Insgesamt geht es um die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens, die Vernetzung und die Nutzung von Synergien, insbesondere unter Beachtung, dass vor Ort bereits zahlreiche Arbeitskreise, Angebote und Modellprojekte existieren.