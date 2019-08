TV-Florist aus Düsseldorf : Ein Mann mit Flower-Power

Düsseldorf In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" lässt der Düsseldorfer Florist Michael Frings regelmäßig seine Fantasie Blüten treiben. Wie so oft war es ein Zufall, dass er im Fernsehen gelandet ist.

Vogelgezwitscher! Und dann dieser Duft, diese Mischung aus Frische und betörender Süße, die den Raum füllt. Der Gesang kommt aus winzigen Vogelhäuschen, den „Zwitscherboxen“, der Duft stammt von Rosen und allen anderen Blüten des Sommers, die seinen Blumenladen auf der Tannenstraße, die „Tannendiele“, füllen. So üppig, dass für seine Kunden nur schmale Wege bleiben, und sie sich nur langsam voranbewegen können. So bleibt dem Auge mehr Zeit, mitten im Geschäft durch die gläsernen Mini-Gewächshäuser zu spazieren, voller Blattwerk der exotischen und heimischen Art. Dazwischen Vasen und Gefäße aus Indien, Vietnam und von den Philippinen – auffallende Design-Objekte. Und diese kleinen Kuh-Fladen? „Daraus werden Mini-Alpenveilchen“, meint Frings, der gerade Artischockenblüten arrangiert: lila Pinsel, die auf einem Tablett strammstehen. In dieses Geschäft kamen vor eineinhalb Jahren zufällig drei Mitarbeiterinnen der „Vollen Kanne“, nach ihrer Mittagspause in einem der Bistrots auf der Tannenstraße. Und staunten. Dann fragte eine, ob er sich einen TV-Auftritt vorstellen könnte. Es folgte ein Telefonat mit der Aufnahmeleiterin. „Zehn Tage später stand ich zum ersten Mal vor der Linse“, so Frings. Wie ist das, so ein Liveauftritt? „Total aufregend, so stell‘ ich mir Fallschirmspringen vor.“ Die Anspannung habe bis heute nicht nachgelassen. Das Vergnügen und die Herausforderung auch nicht, seine Ideen einem hundertausendfachen Publikum auf den Frühstückstisch zu zaubern. Sein Anspruch? „Zum Selbermachen inspirieren.“