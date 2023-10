Offen für Gäste Benediktinerinnen gründen neues Kloster in Düsseldorf

In Düsseldorf ist ein neues Kloster offiziell eröffnet worden. Im Stadtteil Angermund gründeten die Benediktinerinnen aus Köln-Raderberg am Samstag mit einem Festgottesdienst und einem Festakt eine Niederlassung. Untergekommen sind die bislang sechs Nonnen in einem Gebäude aus den 1960er-Jahren. Es gehörte früher einem anderen Orden; die Dominikanerinnen gaben ihr Katharinenkloster wegen Nachwuchsmangels auf.