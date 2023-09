Ausstellung mit Promi-Bonus Die Schuhe von Sportlegenden

„Kleider machen Leute, Schuhe erzählen Geschichten“, antwortet er. „Das Foto eines Sportschuhs wirkt auf der Leinwand wie ein Stillleben. Ich versuche, es in Bewegung zu versetzen und mit Dynamik anzureichern. In der Hoffnung, es möge auch den Betrachter bewegen.“ So könnten Erinnerungen wach werden – an besondere Ereignisse und Rekorde, vielleicht auch an den Sport, den man selbst einmal betrieben hat. „Die meisten von uns haben bestimmte Bilder im Kopf, sei es von Beckenbauers eleganten Auftritten oder von Joachim Deckarms tragischem Unfall 1979, ein Jahr, nachdem er mit seiner Mannschaft Handball-Weltmeister wurde.“ Der ehemalige Sportler sitzt seitdem im Rollstuhl. Deckarm war Ehrengast bei der Vernissage im Landtag. Ebenso wie Sandra Kiriasis, mit vielen Medaillen dekorierte Pilotin im Zweier-Bob, die einst mit 148,8 Kilometern durch den Eiskanal raste und 2006 in Turin Olympisches Gold gewann. Das Schuh-Werk von Kickbox-Weltmeisterin Hanna Hauser ist noch nicht vollendet, umso neugieriger war sie bei der Eröffnung auf die Kunst. Den Boxring musste sie nach einer Verletzung am Auge verlassen. Heute berichtet sie in den Medien über ihre Passion und möchte Mädchen ermuntern, ihr nachzueifern. „Boxen ist so viel mehr als Schlagen“, versichert Hanna Hauser, „es ist mentale Power und Stärke.“