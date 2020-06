Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Schließung der Meerbar : „Da waren Alkoholflaschen auf dem Tisch, es wurde getanzt, keiner hat eine Maske getragen“

Düsseldorf Nach einer Party mit 400 Gästen am Samstag wurde die Meerbar in Düsseldorf vorübergehend vom Ordnungsamt geschlossen. Ein Kenner der Nachtszene verrät jedoch, dass das längst kein Einzelfall ist. Unsere Autorin hat mit ihm über das illegale Nachtleben in Düsseldorf gesprochen.