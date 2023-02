Ein Jahr Krieg in der Ukraine „Wir wollen endlich Frieden!“

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben in Düsseldorf tmehrere Hundert Ukrainer auf dem Schadowplatz für Frieden in ihrem Land demonstriert.

Viele von ihnen hatten sich die ukrainische Fahne umgehängt oder Banner in den Landesfarben mitgebracht. Sie brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser Albtraum, der ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, endlich ein Ende haben möge.