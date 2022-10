Erziehungstipps für Sonya Kraus : Ein Happening für Hundebesitzer über den Dächern Düsseldorfs

Zwei große Hundefans in Düsseldorf: Hundetrainer Dirk Lenzen und Moderatorin Sonya Kraus, die ihren Hund Funny mitbrachte. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Dass sich Sonya Kraus für den Tierschutz stark macht, ist vielen bekannt. Dass sie seit fast drei Jahren einen „spanischen Boxer“ in der Familie hat, der noch ein wenig Finetuning gebrauchen könnte, darüber sprach die Moderatorin am Mittwoch bei einem Event in Düsseldorf.

Das war schon ein lustiger Anblick: Eine kleine Hunde-Horde blickte tiefenentspannt und gleichzeitig neugierig auf das Geschehen in der Golzheimer Eventlocation Forty Four. Auch der Tiertrainer und Autor Dirk Lenzen hatte einige mitgebracht. Der Oberkasseler, der mit seiner Agentur Animalstar auch Tiere für Film und Fernsehen vermittelt, hielt einen Vortrag über Hundeerziehung und Reinlichkeit im Zusammenhang mit den geliebten Haustieren – Anlass war eine Art Erlebnistag der englischen Firma Dyson, die unter anderem einen neuen Staubsauger-Aufsatz für Tierhaare vorstellte.