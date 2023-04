850 Jahre Volmerswerth Ein großes Fest mit Mittelalter-Flair

Im Jahr 1173 wurde das direkt am Rhein gelegene Volmerswerth erstmals urkundlich erwähnt, damals noch als Insel Volmerswerth oder Insula Volmari. Ein guter Grund für den Bürger- und Heimatverein des Stadtteils (BHV), zum 850-jährigen Bestehen unter dem Motto „Mittelalter“ ein großes Fest zu organisieren. Erst Ende vergangenen Jahres seien Idee und Konzept entstanden, erzählt Bernd Pohl, zweiter Vorsitzender des Vereins und gebürtiger Volmerswerther. Trotz der kurzen Zeit ist es dem Organisationsteam rund um den Vereinsvorstand gelungen, ein beeindruckendes Programm auf die Beine zu stellen. „Volmerswerth ist ein Ort, der sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, von der ehemaligen Rheininsel bis zum heutigen Düsseldorfer Stadtteil. Mit dem Fest möchten wir gern zeigen, wie sich das Leben im Mittelalter abgespielt haben könnte“, so Pohl. Schirmherr des Fests ist der Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus, der ganz in der Nähe wohnt und selbst auch Vereinsmitglied ist. „Ein solches Jubiläum ist ein Meilenstein in der Geschichte einer jeden Gemeinschaft in einem Stadtteil und ein willkommener Anlass, auf Vergangenes zurückzublicken und Zukünftiges zu planen“, sagte er am Sonntag in seinem Grußwort.