Aktionstag in Düsseldorf-Gerresheim Ein großes Fest für die Heyestraße

Die Heyestraße ist für viele Menschen sicher nicht die schönste Einkaufsstraße Düsseldorfs. Trotzdem überrascht die Vielfalt des Angebots. Ein Foto-Geschäft ist an der Heyestraße zu finden sowie eine Änderungsschneiderei, ein Schumacher, eine Mal- und eine Musikschule, Imbisse, Restaurants und Supermärkte. Eben diese Vielfalt feierten am Samstag 24 Geschäftsleute an der Heyestraße-Süd. „Das sind fünf mehr als bei der Premiere des Heyestraßen-Aktionstages im vergangenen Jahr“, sagte Claudia Bargmann, die als Zentrenmanagerin die Fäden in der Hand hielt. „Das Fest beginnt, sich zu etablieren“, meinte Bargmann. „Und es ist erfolgreich. Mich haben schon einige Leute nach dem Aktionstag 2024 gefragt.“