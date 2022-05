Düsseldorf : Ein Fest deutsch-israelischer Freundschaft

Düsseldorf Der Israeltag wurde am Sonntag auf dem Schadowplatz in der Düsseldorder Innenstadt gefeiert. Die Redner warnten vor den Gefahren des Antsemitismus und warben für Toleranz und Zusammenhalt. Oberbürgermeister Keller will bald nach Haifa reisen.

Der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Oded Horowitz, hat anlässlich des Israeltages in Düsseldorf dazu aufgerufen, den Antisemitismus weiterhin mit aller Kraft zu bekämpfen. „Es ist nicht zu akzeptieren, dass jüdisches Leben auch 2022 noch das Ziel von Angriffen ist“, sagte er bei einer Rede zur Eröffnung des Festes auf dem Schadowplatz. Israel erlebe solche Angriffe in den vergangenen Wochen erneut, selbst am Tag des 74. Geburtstag des Staates – und auch auf deutschen Straßen zeige sich Antisemitismus.

Gleichzeitig betonte Horowitz die große Offenheit, die in Düsseldorf zu spüren sei – die hier lebenden jüdischen Menschen seien in der Stadt angekommen. Den Israeltag bezeichnete er vor diesem Hintergrund als eine Gelegenheit, etwas vom israelischen Lebensgefühl nach Düsseldorf zu transportieren und zu vermitteln. „Es geht um die Lust am Leben, die man ganz besonders spüren kann, wenn man nach Israel reist.“

Info Offizielle Partnerschaft mit Haifa seit 1988 Haifa Die Stadt liegt an der Mittelmeerküste und ist ist die drittgrößte Stadt Israels nach Jerusalem und Tel Aviv. Seit 1988 besteht die offizielle Städtepartnerschaft mit Düsseldorf. Historie Freundschaftliche Beziehungen gab es seit den 1970-er Jahren. Dazu gehörten langjährige Projekte im Bereich des Künstleraustausches etwa mit dem Künstlerdorf Ein Hod. Regelmäßig finden Kooperationen und Austausch im Sport statt.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann betonten die Bedeutung der deutsch-israelischen Freundschaft und des Kampfes gegen den Antisemitismus. Das Gedenken an die Verbrechen der Shoah sei eine bleibende Verpflichtung der Menschen in Deutschland und Düsseldorf, sagte Keller: „Wir lernen aus der Geschichte und setzen uns aus voller Überzeugung für Vielfalt und Toleranz ein.“ Dies sei man den in Düsseldorf lebenden Jüdinnen und Juden ebenso schuldig wie den Menschen in Israel.

Keller kündigte für diesen Sommer auch einen Besuch mit einer städtischen Delegation in Düsseldorfs israelischer Partnerstadt Haifa an. Dort will er unter anderem seine Amtskollegin Einat Kalisch-Rotem treffen. Besonders wichtig beim Austausch mit Haifa sei ihm neben kulturellen und sportlichen Kooperationen der Schüleraustausch, sagte der Oberbürgermeister. Er wies auch darauf hin, dass viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde ihre Wurzeln in der Ukraine haben und in diesen Tagen in Sorge um ihre Verwandten dort lebten. Düsseldorf werde auch weiterhin die geflüchteten Menschen aus der Ukraine mit aller Kraft unterstützen.

Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, betonte, die Fröhlichkeit und Friedlichkeit des Israeltages seien leider in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich. Es sei „bizarr und schrecklich“, dass jüdische Menschen nun in der Ukraine wieder verfolgt würden. „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen.“

Der Israeltag wird seit Jahren in Düsseldorf und vielen anderen deutschen Städten gefeiert. Anlass für das Fest mit israelischen Kulturbeiträgen, Musik und Speisen ist die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948, die sich 2022 zum 74. Mal jährt. Veranstalter des Festes, das bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schadowplatz stattfdand, ist die jüdische Gemeinde. Zu den Mitwirkenden gehören außerdem die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und die Deutsch-Israelische Gesellschaft.

