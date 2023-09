So wohnt Düsseldorf Ein Haus geht mit der Zeit

Ihr Lebensstil lässt sich als konsequent nachhaltig beschreiben. Nahezu alle Fahrten der Familie werden mit dem Fahrrad zurückgelegt, auch bei Wind und Regen. Auch im Winter die 13 Kilometer von Unterbach in die Innenstadt, um Freunde zu treffen. Flugreisen sind tabu, die Kinder (8 und 11) waren noch nie über den Wolken. Ein Wochenend-Trip nach Rom: undenkbar. Was auf den Tisch kommt, ist saisonal und regional. Und nie von Lieferdiensten. Wenn Fleisch, dann am liebsten von Wildtieren – von einem Freund selbst geschossen. Und die Restmülltonne ist auch nach einer Woche längst nicht voll. Nur eines fehlte der Familie zum Glück: Ein Haus, das zu dieser Lebenseinstellung passt.