Immobilienmarkt : Ein Drittel weniger Logistikflächen neu vermietet

Düsseldorf In den Städten stehen immer weniger Flächen zur Verfügung, auf denen Logistik angesiedelt werden kann. In Düsseldorf war der Rückgang 2018 besonders deutlich.

(nic) In den großen deutschen Logistikmärkten – neben Düsseldorf unter anderem Berlin, Frankfurt und Hamburg – sind im vergangenen Jahr spürbar geringere Umsätze registriert worden als zuvor. In der NRW-Landeshauptstadt sanken sie beispielsweise deutlich um 29 Prozent auf nur noch 27.000 Quadratmeter neu vermietete Flächen. Damit war der Rückgang noch deutlicher als in den Top-7-Städten zusammen mit 21 Prozent. Das berichteten die Experten von BNP Paribas Real Estate.