Party für Kinder in Düsseldorf Ein Budenfestival mit Elvis-Songs, Basteln und Bürgermeistern

Einer der Gäste: Bürgermeister Josef Hinkel, der genauso wie Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel privat an der Eulerstraße war. „Das Budenfest hat eine super Tradition, die viel Spaß macht“, so Hinkel. „Es ist großartig, was das KHZ für und mit den Kindern mit besonderen Herausforderungen leistet. Das muss man auch mal feiern.“ Auch aus pädagogischer Sicht ist die Feier sinnvoll. „Dadurch erhöhen wir nicht nur die Identifikation von unseren Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern mit dem Kinderhilfezentrum, sondern auch die Akzeptanz unserer Arbeit in der Nachbarschaft, im Viertel und in der Stadt“, erklärt Knuff. Philipp Bergbusch (37) ist ein gutes Beispiel für den Erfolg: „Ich bin als zehnjähriger selber hier im alten Klostergarten rumgelaufen und ich weiß, dass ich ohne das Kinderhilfezentrum nicht da wäre, wo ich jetzt bin.“ Er ist Investment-Manager im Bereich Nachhaltigkeit und seit März 2023 Vorsitzender des Fördervereins des KHZ, der zur Finanzierung des Budenfestivals beigetragen hat. „Ich bin so dankbar, dass es das KHZ für mich gegeben hat, hat möchte ich einfach etwas zurückgeben“, so Bergbusch.