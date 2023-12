Adventsserie Hinter verschlossenen Türen Wo Hollywood-Stars für 14.000 Euro pro Nacht schlafen

Bevor die Tür geöffnet werden kann, geht es erst einmal hoch in den neunten Stock. Dort öffnet sich dann erst die Aufzugtür wenige Meter weiter schließlich die Tür zur Royal Suite im Breidenbacher Hof. Auf dem Royal Floor, ganz oben in dem Hotel an der Kö, bietet die Suite viel Privatsphäre.