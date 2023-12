„Kultur für alle“ in Düsseldorf Ein Blick hinter die Kulissen in der Tonhalle

Info

Konzerterlebnis Die Düsseldorfer Symphoniker spielen Camille Saint-Saëns Orgelsinfonie Nr. 3 c-Moll am heutigen Samstag, 9. Dezember, um 11 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, um 20 Uhr in der Tonhalle. Es dirigiert der in Frankreich geborene Adrien Perruchon und als Gast, Artist in Residence Alexej Gerassimez, Percussion. Eintrittskarten und weitere Informationen gibt es online unter: www.tonhalle.de

Initiative Die Initiative „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ wurde im Jahr 2015 von der Bürgerstiftung der Landeshauptstadt ins Leben gerufen. Bisher kamen rund drei Millionen Euro Spendengelder zusammen, um bedürftigen Düsseldorfern zu helfen. Weitere Informationen zu der Aktion der Bürgerstiftung gibt es unter: www.buergerstiftung-duesseldorf.de