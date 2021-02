Wegen steigender Inzidenz-Zahlen : Eilantrag gegen Verweilverbot am Düsseldorfer Rheinufer abgelehnt

Düsseldorf Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat das Verweilverbot am Rheinufer nicht gekippt – und damit den Eilantrag eines Bürgers abgelehnt. Ab 15 Uhr dürfen Fußgänger sich nicht mehr hinsetzen, sondern müssen sich fortbewegen.

Ein Eilantrag gegen das Verweilverbot in der Altstadt und am Rheinufer wurde abgelehnt. Das hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf am Freitag entschieden. Die Stadt Düsseldorf hatte am Mittwoch in einer Allgemeinverfügung das Verweilen in bestimmten Teilen der Altstadt untersagt.