Düsseldorf: Ehrenamtlich Katzen im Tierheim streicheln

Düsseldorf Welche Tiere kann man in Düsseldorf hautnah erleben? Wir waren unterwegs mit einer Katzenstreichlerin im Tierheim.

Nach ein paar Minuten hat sich die Perserkatze an Catrin Stades Anwesenheit gewöhnt und lässt sich das lange Fell kraulen. Stade ist ehrenamtliche Katzenstreichlerin im Düsseldorfer Tierheim. Mehrmals in der Woche besucht sie die Katzen, spielt, kuschelt und spricht mit ihnen – genau wie etwa 20 andere Freiwillige.

Was ist das denn für eine? Die meisten Katzen des Tierheims sind Findeltiere – ausgesetzt oder weggelaufen. Andere werden im Heim abgegeben – teils aus nachvollziehbaren, teils aus fragwürdigen Gründen. Katzenpflegerin Martina Zander berichtet, eine Frau wollte ihre Katze loswerden, weil sie „zu verschmust“ gewesen sei. Viele der Katzen haben negative Erfahrungen mit Menschen gemacht. Sie wieder an uns zu gewöhnen und so zu umgänglichen Haustieren zu erziehen, ist die Rolle der Katzenstreichler.

Wie nah kann ich den Katzen kommen? Das entscheiden die Katzen selbst. Viele sind am Anfang scheu. „Oft ist es schon ein Erfolg, wenn die Katze überhaupt in Gegenwart eines Menschen frisst“, sagt Pflegerin Zander. Manchmal reicht es schon, wenn die Tiere Stimmen hören. „Viele lesen den Tieren in den ersten Tagen nur vor, und es hilft tatsächlich“, so Zander. Mit der Zeit werden die Tiere meist zutraulich und lassen sich streicheln. Es ist aber wichtig, ihnen ihren Freiraum zu lassen. Streichlerin Catrin Stade hält selbst Katzen und kennt sich somit gut aus. Trotzdem musste sie bereits den einen oder anderen Kratzer einstecken. Daher ist eine Tetanusimpfung für die Freiwilligen Pflicht.