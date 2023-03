Für den guten Zweck Düsseldorfer Ehepaar sammelt Geld von der Straße und spendet es

Bei der letzten Sammlung – also zum Jahresende 2022 – kamen wie in den Vorjahren mit dem gesammelten Kleingeld rund 20 Euro zusammen. Das Geld sollte in diesem Fall an den Verein Altstadtengel in Düsseldorf gehen. Holm und ihr Mann André Holm-Krämer teilten ihre Aktion in den sozialen Medien und motivierten damit Freunde und Bekannte, auch etwas für den Verein zu spenden.