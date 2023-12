55 Jahre Ehe Die große Liebe brachte der Nikolaus

Es ist genau 55 Jahre her, dass Susanne und Karl Michl sich kennengelernt haben. Als sie unserer Redaktion am Nikolaustag von ihrer gemeinsamen Geschichte erzählen, schwelgt das Ehepaar in 55 Jahren gemeinsamen Erinnerungen. Bei einem sind sie sich sofort einig: „Die Zeit fühlt sich an wie ein Wimpernschlag.“ Dass die beiden sich vor 55 Jahren, am 6. Dezember 1968, kennenlernten, war eher ein großer Zufall. Die 15-jährige Susanne war Schülerin des Goethe-Gymnasiums, der 17-jährige Karl ging auf das Rethel-Gymnasium – die Schulen waren eigentlich streng für Mädchen und Jungen getrennt.