Landgericht Düsseldorf Ehemann wollte Pokerschulden mit Messer eintreiben

Verluste aus illegalen Pokerrunden könnte man mit Gerichtshilfe zurückfordern. Das hatte ein 54-jähriger Ehemann angeblich im Internet erfahren – und war dann vor zwei Jahren doch per Selbstjustiz mit einem Messer losgezogen, um beim Inhaber eines vermeintlichen Poker-Lokals in Oberbilk einen Spielverlust seiner Frau von 2000 Euro wieder zurück zu fordern. Das hat er am Dienstag vorm Amtsgericht zugegeben. Dort wurde gegen ihn wegen versuchter räuberischer Erpressung verhandelt. Ein Urteil liegt aktuell noch nicht vor.