Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln : Ehemann attackiert Ehefrau mit Messer in Düsseldorf

Düsseldorf Samstagmorgen griff ein 73-jähriger Mann seine 40 Jahre alte Ehefrau in Düsseldorf-Oberkassel an. Sie überlebte, musste jedoch ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Am Samstag gegen 8 Uhr, attackierte in Düsseldorf-Oberkassel ein 73-Jähriger seine 40-jährige Ehefrau mit einem Messer. Durch den Angriff fügte er der Geschädigten Schnittwunden am Hals zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Die 40-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.