Nach Gespräch mit Kardinal Woelki : Ehemaliger Düsseldorfer Stadtdechant Hennes verzichtet auf alle Ämter

Düsseldorf Die Auseinandersetzungen um die Entpflichtung des vormaligen Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes sind beigelegt. Das teilte das Erzbistum am Mittwochmittag mit. Hennes verzichtet demnach auf alle Ämter.

In einem Vier-Augen-Gespräch haben der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und Ulrich Hennes den Konflikt um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren beendet. Hennes, der 2015 als Stadtdechant und neuer Pfarrer von St. Lambertus in die Landeshauptstadt gekommen war, habe seinen Verzicht auf seine Düsseldorfer Ämter erklärt, teilte das Erzbistum am Mittwoch. Woelki habe diesen Verzicht als „Zeichen der Bereitschaft Hennes‘ angenommen, den Weg für einen guten Neuanfang in Düsseldorf freizumachen“.