Trauer in Düsseldorf Ehemaliger DEG-Torwart Carsten Gossmann ist verstorben

„Ich kann es nicht begreifen, er war ein solcher Sympathieträger, einer der tollsten Prinzen, den wir je hatten“, sagt Hans-Peter Suchand, Sprecher im Comitee Düsseldorfer Carneval (CC). Auch Jobsi Driessen, Präsident des Prinzenclubs, zeigt sich tieftraurig: „Ich kann es noch gar nicht fassen, meine Gedanken sind in dieser Stunde bei seiner lieben Frau, seinen Kindern und der gesamten Familie Gossmann.“ Für den Prinzenball, der am Samstagabend im Hilton Hotel stattfinden soll, kündigt er an: „Wir haben um 18.30 Uhr einen Empfang, da werde ich alle Mitglieder informieren und wir werden in einer Schweigeminute Carsten Gossmann gedenken.“ Der Ball soll dennoch stattfinden, „die meisten Gäste kennen Gossmann nicht, wir wollen sie mit dieser Situation nicht belasten“, so Driessen.