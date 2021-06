Bolt stellt Fahrzeuge auf : Weiterer E-Scooter-Anbieter startet in Düsseldorf

Düsseldorf Und noch einer: Auch die Firma Bolt stellt ihre Fahrzeuge jetzt im Düsseldorfer Straßenraum auf - während die Politik über Parkzonen und Sperrgebiete diskutiert. Oberbürgermeister Keller erhält derweil Unterstützung für seinen restriktiven Kurs.

Mitten in der Diskussion um strengere Regeln für E-Scooter verkündet ein weiterer Anbieter seinen Start in Düsseldorf . Das in Estland ansässige Unternehmen Bolt bietet – wie auch die bereits tätigen Konkurrenten – E-Scooter auf Leihbasis, die im Straßenraum angemietet und abgestellt werden können. Mit wie vielen Fahrzeugen das Unternehmen startet, ist unklar. Zum Start beträgt der Fahrpreis nur fünf Cent pro Minute.

In einer Mitteilung reagiert Bolt auf die Debatte um Parkzonen oder sogar Sperrgebiete für die umstrittenen Fahrzeuge. Sobald die beschlossenen 15 Parkzonen in Altstadt und Carlstadt eingerichtet seien, werde Bolt in seiner App „darauf hinweisen“, heißt es. Bolt ist nach eigenen Angaben größter Anbieter von Mikromobilität in Europa.