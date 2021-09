Verkehr in Düsseldorf : E-Scooter verursachen wieder mal Ärger

Diese Aufnahme entstand am vergangenen Wochenende: Die E-Scooter stehen nicht auf einer für sie eingerichteten Abstellfläche, sondern stellen in der Feuerwehrbewegungszone ein Hindernis dar. Foto: RP/Initiative

Düsseldorf Anwohner der Carlstadt in Düsseldorf beschweren sich, dass E-Scooter nicht in den extra eingerichteten Parkzonen abgestellt werden. Stattdessen wird an der Benrather Straße eine Feuerwehrbewegungszone versperrt.