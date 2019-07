Kostenpflichtiger Inhalt: Maßnahme gegen Glücksspiel : Mehr als 50 Spielhallen in Düsseldorf sollen bis 2021 schließen

Eine Spielhalle an der Friedrich-Ebert-Straße in Düsseldorf. Foto: Andreas Bretz

Exklusiv Düsseldorf In Düsseldorf soll es am 1. Juli 2021 nur noch 34 Spielhallen an 34 Standorten geben. „Wir haben alle Entscheidungen getroffen, die Bescheide werden jetzt verschickt“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum. Die Stadt rechnet mit Klagen.