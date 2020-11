Gerichtsverfahren in Düsseldorf : Duo soll erfolglos Buden und Tankstellen überfallen haben

Düsseldorf In zwei Wochen sollen sie nur etwa 400 Euro erbeutet haben – zwei Männer, 19 und 30 Jahre alt, müssen sich wegen ihrer eher erfolglosen Raubüberfälle nun vor Gericht verantworten.

Eine Schusswaffe war laut Anklage bei allen fünf Taten zwischen Ende März und Mitte April das Drohmittel der Räuber. Doch auch davon ließ sich ein Kioskbesitzer nicht einschüchtern, als einer der Täter spätabends in seinem Büdchen die Waffe zog und Geld und Zigaretten verlangte. Stattdessen habe der Betreiber einfach die Polizei gerufen. Unter der Androhung, „ich komme wieder, dann bist du dran“, verließ einer der Räuber ohne Beute den Tatort. Nur 80 Minuten später wiederholte sich die Szene laut Anklage in einem Kiosk in Holthausen. Dort wurde – trotz vorgehaltener Waffe – einem Räuber vom Büdchenbetreiber sofort die Atemmaske heruntergerissen und der gescheiterte Räuber mit den Worten „verpiss dich“ in die Flucht geschlagen.