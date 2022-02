Karneval in Düsseldorf : Duisburger Stadtprinz besuchte die Blau-Weissen

Düsseldorf Das Feldlager der Prinzengarde Blau-Weiss ist auch an den „tollen Tagen“ geöffnet Düsseldorf. Für alle Jecken, die an den bevorstehenden „tollen Tagen“ feiern wollen. Vorab besuchte ein Duisburger Prinz die Garde,

Für alle Jecken, die an den „tollen Tagen“ in kleinerer Runde fröhlich Karneval feiern möchten, hat die Prinzengarde Blau-Weiss ein Angebot: „Von Altweiber bis Rosenmontag ist unser närrisches Feldlager neben der Weinstube En de Canon nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für alle Freunde des Düsseldorfer Karnevals geöffnet“, erklärt Präsident Lothar Hörning. Voraussetzung für das Betreten des Feldlagers ist die Einhaltung der 2G-plus-Regel. Gefeiert wird draußen, in der „Canon“ oder in dem gemütlich eingerichteten, beheizten Festzelt. „Am Karnevalssamstag erwartet die Garde das „Jan un Griet“-Paar der Session 2022 des traditionsreichen Kölner Reiter-Korps „Jan van Werth“. Als kleiner Unkostenbeitrag wird am Eingang ein Narrenzoll in Höhe von fünf Euro pro Person erhoben.