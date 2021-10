Düsseldorf-Düsseltal : Schwerer Unfall am Brehmplatz - sieben Verletzte

Düsseldorf Am Mittwochabend sind zwei Pkw am Brehmplatz in Düsseltal zusammengestoßen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, darunter drei Kinder.

Am frühen Mittwochabend kam es im Kreuzungsbereich des Brehmplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Ein Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Die Feuerwehr Düsseldorf erhielt am frühen Mittwochabend um 17.42 Uhr die Meldung über den Unfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich des Brehmplatzes. Mehrere Feuerwehr- und Rettungswagen wurden zur Unfallstelle geschickt. Notärzte und Notfallsanitäter führten bei allen Personen eine medizinische Begutachtung durch.

Der Fahrer eines der beiden PKW wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Anschließend wurden alle sieben Personen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich Brehmstraße für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

(csr/bora)