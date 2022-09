Immobilien in Düsseldorf : Irritationen um geplantes Baugebiet

Die Kleingärten zwischen Eduard-Schloemann-Straße und Max-Planck-Straße sollen verschwinden. Im Hintergrund ist der alte Telekom-Klotz an der Sohnstraße zu sehen, der ebenfalls Wohnungen weichen soll. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf An der Eduard-Schloemann-Straße in Düsseldorf-Düsseltal sollen Kleingärtner Platz für Wohnungen machen. Doch der Besitzer der Fläche will laut Stadt an dem geplanten Wettbewerbsverfahren gar nicht mitwirken, sondern das Grundstück verkaufen.