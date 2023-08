Mobilitätsumfrage der Stadt Das wünschen sich die Düsseldorfer für ihre Viertel

Exemplarisch dient die Infostele an der Schinkelstraße: Die Anzahl der Rückmeldungen war dort mit knapp 400 besonders hoch, ein großes Interesse zeigten die Teilnehmenden an den Fahrradboxen, viele wollen eine offene mit Dach und Beleuchtung. Auch von einem Leihangebot für Lastenräder sind viele angetan (267). 86 Prozent der Teilnehmenden sprachen sich außerdem für eine Sharing-Station aus, die neben Autos auch Räder und Scooter beinhalten kann. Was aber nicht bedeutet, dass jene Personen auch Interesse am Carsharing selbst haben: 40 Prozent gaben an, explizit kein Interesse an Mietautos zu haben.