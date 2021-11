Sorge jedoch wegen Warnstreik am Dienstag : Düsseldorfer Uniklinik nimmt wieder Intensivpatienten auf

Die Uniklinik nimmt seit Montag Intensivpatienten auch wieder stationär auf, hier: die Zentrale Notaufnahme. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Uniklinik nimmt nach dem Aufnahme-Stopp am Sonntag wieder Patienten auf. Doch die Situation könnte sich schnell wieder zuspitzen. Sorge bereitet auch der für Dienstag angekündigte Warnstreikt der Gewerkschaft Verdi.

Die Situation auf der Intensivstation an der Düsseldorfer Uniklinik (UKD) hat sich leicht entspannt. Am Sonntag hatte das UKD die Aufnahme von Intensivpatienten stoppen müssen, weil die Kapazitäten erschöpft waren. Am Montag meldete der größte Krankenversorger der Stadt sich für die Versorgung zwar wieder an, „die Kapazitäten sind jedoch, nach wie vor, sehr dünn“, wie ein Sprecher sagte.

Sorge bereitet der Uniklinik auch der für Dienstag von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik in Landeseinrichtungen wie dem UKD. Das UKD hat zwar eine Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft abgeschlossen, damit die Notfallversorgung möglichst nicht von Streikmaßnahmen betroffen ist. „Aufgrund des Streiks kann es aber in Ambulanzen oder in der Zentralen Notaufnahme zu längeren Wartezeiten kommen“, sagte ein UKD-Sprecher am Montag.

So werden für die Dauer des Streiks weniger Betten zur Verfügung stehen. „Die stark reduzierte Anzahl von Operationssälen reicht lediglich für die Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten aus. Es kommt daher zur Verschiebung von nicht-zeitkritischen Behandlungen.“ Bei den ohnehin knappen Kapazitäten der Intensivstation hoffe man darauf, dass die Auswirkungen „in diesem besonders sensiblen Bereich die Situation nicht weiter verschärfen“.