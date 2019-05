25-jähriges Jubiläum : Die Düsseldorfer feiern ihren Rheinufertunnel

Düsseldorf Zum 25-jährigen Bestehen des Rheinufertunnels wurde das unterirdische Bauwerk am Sonntag einmalig Passanten freigegeben. Viele Bürger nutzten die Möglichkeit, den Tunnel und die spektakulären Lichtinstallationen der Monheimer Kulturwerke zu besichtigen.

Der Ort, an dem sonst nur Autos verkehren, wurde an diesem Sonntag zu einem kleinen Museum. Mehrere Infotafeln und Fotoaufnahmen zeichneten den Besuchern den Weg von der Errichtung der Rheinuferpromenade vor mehr als 100 Jahren bis zum Bau des Tunnels nach. Zusätzlich sorgte die Lichtinstallation aus Monheim für eine mystische Atmosphäre. „Eigentlich mag ich keine Lichtinstallationen, aber die hier ist wirklich gelungen“, resümierte Bettina Aufmbruch, die als eine der ersten Passanten durch den Tunnel ging. Auch Bernd Menne gefiel das Kunstwerk, auch wenn er aus einem anderen Grund zur Jubiläumsfeier kam. „Vor 25 Jahren habe ich direkt an der Promenade gewohnt und den Bau damals sehr begrüßt“, berichtete er. „Deshalb bin ich quasi aus alter Verbundenheit heute gekommen.“ Und er wurde nicht enttäuscht: „Ich bin überrascht, was man aus dem Tunnel machen kann.“ Margarete Nyzak gehörte zu den Besuchern, die den Tunnel auf dem Fahrrad erkundeten. „Das ist eine einmalige Chance, einmal ohne Auto durch den Tunnel zu fahren“, sagte sie begeistert.