Düsseltal und Flingern-Nord : Stromausfall legt am Samstag 1800 Haushalte lahm

Stromausfall legt am Samstag 1800 Haushalte lahm

Düsseldorf In Düsseldorf hat es am Samstag einen Stromausfall gegeben. Für etwa eine Dreiviertelstunde waren 1800 Haushalte betroffen.

Am Ostersamstag hat es zwischen 9.13 und 9.57 Uhr in rund 1800 Haushalten in Düsseldorf einen Stromausfall gegeben. Das sagte eine Sprecherin der Netzgesellschaft Düsseldorf.