Finanzen in Düsseldorf Düsseldorf reformiert die Vergnügungssteuer

Etwas verzögert fiel die Entscheidung für die Reform der Vergnügungssteuer jetzt im Stadtrat, da die Kostenpflichtiger Inhalt CDU sich zuletzt noch nicht einig war, wie sie zu einer höheren Belastung von Gastronomen steht, wenn sie Einnahmen über Spielautomaten haben. Ratsherr Giuseppe Saitta, selber Gastronom und Vorsitzender beim Dehoga in Düsseldorf, sah eine nicht hinnehmbare zusätzliche Belastung für viele Wirte, gerade in Eckkneipen. Tatsächlich generieren diese mit zwei Spielautomaten monatlich häufig Einnahmen im mittleren vierstelligen Bereich. Mit der Reform sollen sie die gleichen Abgaben zahlen wie Spielotheken – also 20 Prozent und nicht mehr wie bislang elf Prozent. Saitta nahm an der Abstimmung im Stadtrat am Donnerstag übrigens nicht teil, während die CDU jetzt für die Reform stimmte.