Wärmewende in Düsseldorf Kommunale Wärmeplanung soll früher fertig werden

Was passiert in Düsseldorf? Zunächst wird der aktuelle Wärmebedarf erfasst. Das beinhaltet die Raumwärme, die Warmwasserbereitung, aber auch Prozesswärme in der Industrie. Anschließend wird geprüft, wo der Bedarf mit Sanierungen oder mehr Energieeffizienz verringert werden kann und welche regenerativen Energiequellen in Zukunft genutzt werden können. Dafür werden unter anderem Geo- und Solarthermie, industrielle Abwärme, Abwasser aber auch grüner Wasserstoff betrachtet. Man arbeite dabei technologieoffen. In Betracht kommen neben zentraler Versorgung über Fern- und Nahwärmenetze auch dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen oder industrielle Abwärme. Wichtig sei dabei, die mit der Kommunalen Wärmeplanung erarbeiteten Ziele so sozialverträglich und kosteneffizient wie möglich umzusetzen.