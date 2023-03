Mehr Live-Events, mehr Veranstaltungen Düsseldorf Congress baut Bedeutung als Medizin-Standort aus

Düsseldorf Congress positioniert sich immer stärker als Standort für medizinische Kongresse und Fachveranstaltungen. Das wird mit dem neuen Veranstaltungsjahr deutlich. Alleine in diesem Monat stehen fünf medizinische Fachveranstaltungen an, die man bei Düsseldorf Congress als Auftakt in ein Jahr bezeichnet, in dem Düsseldorf seine Rolle als „Medical Valley am Rhein“ weiter stärken wird. Der Trend zieht sich wie ein roter Faden durch den Veranstaltungskalender: So ist im April (27.-29. April) etwa der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin zu Gast, später folgen an der Messe wiederum Leitmessen wie Rehacare (13.-16. September) und Medica (13.-16. November) sowie Compamed (zeitgleich mit der Medica).