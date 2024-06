Düsseldorfs Flüsse Die Düssel erhält ein neues, naturnahes Bett

Frank Heuner, Leiter des in diesem Fall zuständigen Stadtentwässerungsbetriebs, bestätigt jedenfalls, dass die Anwohner das Bauvorhaben mittragen würden und die Notwendigkeit eingesehen hätten. Und so bekommt die Düssel in diesem Bereich nun also auf etwa 750 Metern ein neues, naturnahes Bett. Der Fluss erhält einen geschwungenen Lauf und eine in den natürlichen Auelehm modellierte Sohle, die Uferzonen werden naturnah gestaltet. Es sollen neue Lebensräume im und am Wasser entstehen, die Feucht- und Magerwiesen sollen zu einem kleinen Paradies für Amphibien und Reptilien ebenso wie für Vögel werden.